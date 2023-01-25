Таинственный меценат, завещавший миллион Залужному. Кто такой Григорий Степанец
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Украинец из Винницы построил успешную жизнь в США в 51 год
Таинственный американский меценат, завещавший миллион долларов главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, оказался украинцем из Винницы. Григорий Степанец был известным ученым в СССР, но из-за гражданской позиции преследовался КГБ, а уже после падения железного занавеса, в возрасте 51 года переехал в США и построил успешную карьеру.
Рассказываем, что нужно знать об истории с миллионом для армии.
Наследство на армию, Могилянку и ЦАХАЛ
Валерий Залужный не публично пожертвовал все полученное наследство военным, и, если бы не The New York Times, об этом никто б не узнал. Издание рассказало о трогательной истории со ссылкой на семью американца Григория Степанца и военную пресс-службу.
Впоследствии история попала в украинские медиа. Выяснилось, что Залужный направил эти деньги на спецсчет Нацбанка для сбора средств на нужды армии, передает" УП ". Это подтверждено SWIFT-сообщением банка от 5 января.
"Я всю свою жизнь отдал Вооруженным силам. И не сомневался, что должен делать с наследством. Последняя воля господина Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско. Благодарен всем, кто помогает Вооруженным силам Украины. И благодарен своей семье за понимание", — говорится в комментарии Залужного.
Экс-нардеп Борислав Береза добавил, что Степанец завещал еще по 2 млн. долларов двум университетам: Киево-Могилянской академии и Украинскому католическому университету (УКУ).
Дополнительный миллион Степанец оставил для израильской армии ЦАХАЛ.
Что известно о таинственном меценате
Оказалось, что личность таинственного мецената не менее яркая. Хотя его фотографий в публичном доступе нет, однако есть информация о профессиональных достижениях.
Григорий Степанец родился в 1938 году в городе Винница, а его отец воевал во Второй мировой войне и был убит нацистами в октябре 1941 года. Григорий вместе с матерью был эвакуирован на Урал, где страдал от голода и других затруднений. После войны вернулись в Винницу, еды в городе в то время также было очень мало. Выжили только благодаря дяде, который воевал (был ранен и потерял ногу), делившемуся с ними военным пайком.
Степанец окончил среднюю школу и в 1956 году поступил в Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова. По образованию математик, химик, имел степень магистра по математике, химии, доктору философии по физической химии. Он свободно владел украинским, русским, немецким, итальянским и английским языками.
Работая в Геофизическом научно-исследовательском институте в Москве, он подписал письмо в поддержку диссидентов и поплатился за это. Его уволили по сфальсифицированному поводу, преследовало КГБ, и он не мог работать. Подал заявку на получение визы, но получил отказ. После прихода Горбачева к власти и ослаблению он получил разрешение уехать из СССР. В 1989 году, когда Степанцу было уже более 50 лет, он приехал в США и начал работать в корпорации Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон.
Он работал разработчиком программного обеспечения. Вместе с другим разработчиком программного обеспечения они изобрели патент, переданный Microsoft на декодирование кодов данных переменной длины. Патент Степанца находится в открытом доступе.
В возрасте 85 лет Григорий Степанец скончался, в открытом доступе можно найти информацию о его смерти в октябре 2022 года. Днем ранее ушла из жизни его жена Алла.
Как рассказали родственники Григория Степанца "BBC-Украина", с любовью Григория к Украине можно сравнить только его любовь к растениям и деревьям. По данным издания, Григорий и Алла познакомились в 1959 году, у них остались дочь, внук и правнук.
Реакция украинцев
Поступком главнокомандующего увлекаются соцсети.
Некоторые пользователи даже выкладывают шутки о спаме на электронную почту в виде писем о наследстве.
Как сообщал "Телеграф", самый титулованный украинский спортсмен Юрий Чебан продал свои олимпийские медали, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины.