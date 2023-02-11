День Валентина в 2023 году особый и через наличие новых технологий вокруг

Ожидаемый многими День святого Валентина – это особый праздник для каждой влюбленной пары и отличный случай показать собственные чувства. Милая открытка станет хорошим дополнением к вашему утреннему поздравлению. Отметим, что 2023 год очертился бумом инструментов искусственного интеллекта. Поэтому мы попросили нашумевшую нейросеть СhatGPT, которой можно воспользоваться и в Украине, приобщиться к празднованию Дня Валентина. Показать, как она разбирается в любви и написать нам эти 10 поздравлений для любимого человека:

"Розы красные, фиалки голубые, давай пропустим ужин и перейдем с тобой сразу к десерту. С Днем святого Валентина, мой милый пирожок".

"Я, должно быть, сделала что-то правильное в прошлой жизни, чтобы ты стал моим Валентином. С Днем Святого Валентина, мой счастливый талисман".

"Мне не нужны шоколадные конфеты или цветы, мне просто нужна твоя любовь, чтобы улучшить мой день. И твои объятия, и твои поцелуи, и твоя кулинария: с Днем Святого Валентина, моя любовь".

"Ты заставляешь мое сердце прыгать, а колени трястись, и я бы не хотел этого по-другому. С Днем святого Валентина, мой лютик (Это однолетние или многолетние, водные или наземные травы с едким, а иногда и ядовитым соком. — ред. )".

"Твоя любовь, как теплые объятия коалы, это самое лучшее чувство в мире. С Днем святого Валентина, мой милый друг".

"Я знал, что влюбился в тебя, когда перестал искать кого-нибудь лучшего. С Днем Святого Валентина, моя лучшая половинка".

"Говорят, что смех — лучшее лекарство, и если ты мой Валентин, я не думаю, что я когда-нибудь заболею. С Днем святого Валентина, моя веселая и милая".

"Я думал, что все это видел, но потом ты вошла в мою жизнь и украла мое сердце. С Днем святого Валентина, расхитительница моего сердца".

"Говорят, что любовь слепа, но я не против, пока я могу быть с тобой. С Днем святого Валентина - мои глаза закрыты, мое сердце открыто".

"Ты заставляешь меня верить в сказки, единорогов, и "долго и счастливо". С Днем Святого Валентина, моя сбывшаяся сказка".

Что такое СhatGPT — этот инструмент научен общаться на языке, максимально приближенном к человеческому. Он хорошо разбирается в написании художественных и технических текстов. В отличие от Google, не просто выдает вам ссылку с похожими на ваш запрос заголовками, а действительно понимает, что вы имеете в виду. Затем собирает информацию из множества книг и вебсайтов, на которых он учился, прорабатывает и пересказывает своими словами. Поэтому эти приветствия являются фактически его собственным творением.

Вы можете сравнить эти поздравления с теми, которые придумали обычные люди. "Телеграф" подготовил отличную подборку ко Дню влюбленных. А также мы знаем рецепт вкусного печенья, которое отлично подойдет к празднованию Дня Святого Валентина.