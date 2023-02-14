С днем святого Валентина! Симпатичные открытки и видеопоздравления на любой вкус

Не забудьте 14 февраля поздравить с Днем святого Валентина тех, кого вы любите

В феврале весь мир отмечает наполненную любовью и романтикой дату – День святого Валентина. Принято обмениваться подарками со своими возлюбленными, особая часть которого валентинка – это открытка один из главных символов праздника. Если ваш партнер далеко, то порадуйте его онлайн-поздравлением на День влюбленных.

В честь праздника "Телеграф" публикует подборку красивых открыток на 14 февраля. Вы можете выбрать картинку, которая вам больше всего понравилась, и отправить своей половинке. Некоторые уже давно поздравляют в Валентинов день друзей и близких. Им вы тоже можете послать в удобном мессенджере праздничное поздравление. Если хочется чего-то особенного, то присмотритесь к музыкальным открыткам. Такой жест точно порадует тех, кого вы любите.

Открытки с днем Святого Валентина

Поздравление на День влюбленных на украинском и русском языках (видео)

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно оригинально отметить День влюбленных. Провести вечер можно нестандартно и интересно. А также мы писали, какой подарок удивит на День святого Валентина девушку, а что можно подарить любимому 14 февраля.