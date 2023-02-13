Романтический ужин на двоих в День Святого Валентина: чем удивить свою половинку
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Все эти блюда легко готовятся и выглядят великолепно
День Святого Валентина – самый романтичный праздник года. В этот день миллионы влюбленных пар по всему миру признаются друг другу в любви и дарят маленькие милые презенты в знак своих чувств. Раньше мы рассказывали, что можно подарить своему любимому, а также делали подборку отличных подарков "не за все деньги" для любимой. Сегодня же хотим предложить вам несколько идей для создания романтического ужина.
Если вы решили провести День влюбленных дома и приготовить своей любимой половинке что-то особенное, посмотрите подборку "Телеграфа": мы уверены, что среди этих простых блюд вы найдете что-нибудь себе по вкусу. Кстати, мы специально подбирали только простые рецепты, быстро готовящиеся и с которыми легко справится как он, так и она.
Очень вкусная пицца из Неаполя за 10 минут
Легкий вариант ужина на двоих. Эту пиццу даже не придется запекать в духовке – она готовится на сковороде буквально за 10 мин.
Ингредиенты:
- Тесто для пиццы
- Растительное масло
- Соус (томатная паста, чеснок, оливковое масло)
- Моцарелла
- Базилик
Приготовление:
Начнём с соуса: разогрейте томатную пасту в маленькой кастрюле вместе с чесноком и оливковым маслом. Тушите несколько минут. Далее беремся за начинку: присыпаем мукой рабочую поверхность и разделяем тесто для пиццы на кусочки размером с кулак. Раскатываем их в форме круга или сердечка, толщина листа должна быть около 1 см, а ширина – 10-15 см. Жарим на предварительно разогретой с маслом сковороде по 1-2 мин с каждой стороны – тесто должно подрумяниться. Обсушите готовый пляцок на бумажном полотенце, смажьте соусом и добавьте моцареллу и листья базилика.
Романтический салат "Капрезе"
Простой и изысканный салат с идеальным цветовым сочетанием и компонентов. Это всегда хороший выбор.
Ингредиенты:
- помидоры – 2 шт.
- базилик, сушеный орегано
- сыр моцарелла — 80 г
- оливковое масло – 1 ст. л.
- соус песто – 1 ст.л.
Приготовление:
Помидоры и моцареллу нарезаем тонкими кольцами – можно даже попытаться сделать их в форме сердечек. Выкладываем их поочередно, подсаливаем и присыпаем орегано. Сверху поливаем оливковым маслом и добавляем немного соуса песто. Украшаем салат листьями базилика.
Простая мини-закуска из томатов черри с базиликовым кремом
Улучшенный вариант традиционной закуски "Помидоры с сыром и чесноком". Вид это блюдо имеет непревзойденный, да и вкус вас порадует. Что касается чеснока, то особо беспокоиться не стоит — его совсем немного в блюде и вашего романтического вечера он не испортит.
Ингредиенты:
- сливочный сыр — 200 г
- небольшой пучок базилика
- чеснок — 1-2 зубчика
- томаты-черри — 250 г
- соль — по вкусу
Приготовление:
С помидоров осторожно срезаем верх и маленькой ложечкой аккуратно вынимаем серединку томата. Базилик растираем с чесноком в пюре или сбиваем их в блендере, смешиваем со сливочным сыром и солим себе по вкусу. Осторожно начиняем пустые томаты черри готовым кремом.
Только имейте в виду, что долго держать это блюдо не стоит – его подают чуть ли не сразу после приготовления. Так будет гораздо вкуснее!
Яичница в форме сердца
Один из самых простых вариантов праздничного блюда в День Св. Валентина. Готовится легко, быстро, с минимального количества продуктов.
Ингредиенты (на 2 порции):
- яйцо – 2 шт.
- сосиски — 2 шт.
- соль, перец — по вкусу
- масло для жарки
- зелень — для украшения
Приготовление:
Разрежьте сосиску пополам, но не до конца. Сформируйте из нее сердце и закрепите его внизу обычной зубочисткой. Положите на сковородку с уже разогретым маслом, влейте внутрь сердечки яйцо и подождите, пока этот романтический кулинарный шедевр дожарится. Сверху яичницу можно украсить зеленью.
Десерт "Бананы в шоколаде"
Тоже достаточно простой вариант праздничного блюда. Главное — выбирайте тот шоколад, который нравится вашей половинке (белый, молочный или горький черный).
Ингредиенты:
- бананы – 2 шт.
- шоколад — 100 г
- жареный арахис или другие орешки — 150 г
Приготовление:
Каждый банан разрезаем на три части и надеваем на деревянные палочки или даже трубочки. Шоколад растапливаем в микроволновке, а орехи измельчаем, но не совсем в крошку. Бананы на палочках обмакиваем в шоколад, а потом — в орехи (или просто присыпаем сверху орешками). Кладем шоколадно-ореховые бананы в холодильник, чтобы шоколад застыл.
Амурное лавандовое печенье
Казалось бы, выпечка – это слишком сложно и долго… Но это точно не об этом замечательном рецепте вкусного и ароматного печенья с лавандой. Оно точно понравится вашему любимому (или любимой) и вы оба охотно полакомитесь им после основных блюд.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- масло сливочное — 100 г
- разрыхлитель — ½ ч.л.
- соль — щепотка
- мука — 1,5-2 стакана
- сушеные цветы лаванды — ½ ч.л.
Приготовление:
Смешиваем яйцо с сахаром, солью и разрыхлителем, добавляем лаванду. Тогда вводим размягченное масло и все хорошенько перемешиваем. Добавляем муку (понемногу) и вымешиваем. Формируем шар из теста и прячем его в холодильник на 20-30 мин (не в морозилку, а именно в холодильник!). Затем достаем тесто, раскатываем скалкой лепешку и вырезаем сердечки с помощью специальной формочки. Выпекается такая вкусность 20 мин при 180 градусах (противень лучше застелить пергаментом).
Раньше мы рассказывали, как оригинально отметить День святого Валентина. В нашей подборке идеи свиданий на 14 февраля для тех, кто хочет провести День влюбленных нестандартно.