Куда "исчез" Лаврин после съемок "Поймать Кайдаша": чем сейчас занимается актер (фото)

С даты выхода этого мегапроекта прошло уже 3 года

Нашумевший телесериал "Поймать Кайдаша", увидевший свет в 2020 году, сделал настоящими звездами многих актеров. Некоторые из них, например Тарас Цымбалюк, сейчас "светятся" очень часто, другие же попадают в объектив камер значительно реже.

Интересует многих людей, в частности судьба Лаврина. Вернее, 28-летнего Григория Бакланова, сыгравшего в сериале младшего сына старого Кайдаша. "Телеграф" решил рассказать, куда "исчез" амбициозный одессит, имеет ли он семью и чем занимается в последнее время.

Григорий Бакланов (Лаврин)

Роль Лаврина Кайдаша стала для Григория своеобразным почином. Приблизительно в этот же период он сыграл Семена в фильме "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое" (2019) и в сериале "Сага" (2020), а еще раньше у него были и другие проекты, однако именно эта картина значительно обошла их все за рейтингами. В 2020-м о Бакланове узнали очень много людей, и его фан-клуб значительно пополнился.

Лаврин и Мелашка - кадр из фильма

На момент съемок Григорию было 25 лет и его называли молодым и очень перспективным актером. О кино он мечтал с самого детства, поэтому и профиль образования выбрал подходящий. Однако много лет подряд играл преимущественно в театре, а среди картин для ТВ получал в основном эпизодические роли. Дебютировал он в фильме "Встреча" еще в 2013 году.

Бакланов – не только актер, но и музыкант. Он умеет играть почти на всех музыкальных инструментах: баян/аккордеон, гитара, фортепиано, духовые, народные.

Визитка актера за 2020 год

Что касается личной жизни, то в августе 2021 года он женился. Избранницей Григория Бакланова стала его коллега по съемочной площадке Анастасия Цымбаларь. До этого пара встречалась несколько лет.

День росписи пары

Григорий Бакланов и его супруга Анастасия Цымбалар

Оба артиста сейчас находятся в Украине. После полномасштабного вторжения россии семья начала активно заниматься волонтерством. В интервью "24 каналу" (октябрь прошлого года — ред.) его жена рассказала, что Григорий мастерски находит бронежилеты и каски, заказывает автомобили, договаривается с европейцами и китайцами. Отпускать его на передовую она не готова. Сам же актер признается, что не имеет военного опыта, но готов воевать и в случае такой необходимости точно не станет прятаться.

Кстати, еще буквально несколько лет назад Григорий вел свою страницу в инстаграме на русском и в быту общался преимущественно на этом языке, ведь вырос в русскоязычной семье. Однако все изменилось после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года. С тех пор у актера появилось "устойчивое отвращение ко всему русскому", как он высказался в интервью ТикТок-каналу "Язва".

Возвращаясь к сериалу "Поймать Кайдаша"…

Как-то актер признался, что совсем не прочь поучаствовать в продолжении "Поймать Кайдаша", если таково будет. С одной стороны, история логически завершена, но с другой, по его мнению, можно было бы "оторваться" от оригинальной повести. К примеру, как говорит он сам: "Чтобы показать, что произошло с Кайдашами, когда Лаврин пошел на войну, когда она охватила всю страну, когда Украина победила и что происходит дальше".

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