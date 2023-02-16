Участница "Танцев со звездами" впервые раскрыла, что серьезно больна

32-летняя танцовщица показала на фото последствия крапивницы

Участница многих сезонов шоу "Танцы со звездами" Юлия Сахневич, танцевавшая в паре с Даниэлем Салемом, "Позитивом" и Павлом Вишняковым, впервые поделилась с поклонниками, что серьезно больна. Девушка уже полгода страдает хронической крапивницей.

Последний раз Юлия обращалась к подписчикам в Инстаграме в ноябре прошлого года. Впервые спустя двух месяцев затишья 32-летняя танцовщица рассказала, что уже полгода борется с хронической крапивницей.

"Мне пришлось бороться с собой и своим телом, пытаться побороть темный лес аллергологии. Я довела свой организм до хронической крапивницы после 3-го рецидива Квинке, получила длительное лечение и поиск причины — куча лекарств и гормональных препаратов", – написала Сахневич.

Девушка заявила, что долгое время врачи разводили руками, и к заболеванию еще прибавилась медикаментозная аллергия. Сейчас Юлия пытается восстановиться, привести в порядок тело, вес и здоровье, а также осознать и переоценить себя.

На фото ниже украинская танцовщица показала, как крапивница поразила ее руки — на них можно видеть большие красные пятна. Сахневич пришлось отказаться от ухаживающей косметики, чтобы привести свое лицо в нормальное состояние.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный украинский музыкант и композитор Павел Дремлюженко просит помочь побороть рак. Мужчина был вынужден продать свои музыкальные инструменты, но расплатиться за лечение своими силами — непосильно для его семьи.