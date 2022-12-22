Вдруг начало двоиться в глазах, а через сутки отсчет пошел на часы: известный композитор просит помочь побороть рак

Украинский музыкант мечтает вернуться на сцену

Павел Дремлюженко – известный украинский музыкант, композитор и аранжировщик. Он работал со многими звездами нашей эстрады – Тиной Кароль, Ириной Билык и другими. Сейчас мужчина в Польше, где перенес серьезную операцию и многочисленные химиотерапии, чтобы побороть онкозаболевание. Друзья-поляки сделали все от них зависящее, чтобы наш земляк получил шанс на жизнь. Теперь наша очередь. Павла ждет длительная реабилитация за свой счет – не менее двух лет. Лекарство очень дорогое. Семья Дремлюженко в Киеве продала машину, велосипеды и другое движимое имущество. Сам Павел был вынужден продать даже свои музыкальные инструменты, но расплатиться своими силами — непосильно для его семьи.

"Мы общались по видеосвязи. У Павла сейчас нет привычной бороды и густых черных волос – последствия болезни и курса лечения. Беда пришла с началом войны. И не обошлось без чуда", — рассказывают друзья музыканта.

С чего все началось?

– Мы жили в Броварах, – вспоминает Павел. — 24 февраля рядом с нашим домом был прилет, сразу погибли 12 человек. Мы, как и все, не понимали, что происходит. Надо было ехать в безопасное место. Я решил сначала обезопасить семью, а сам пошел в киевскую терроборону. Мне дали автомат, научили пользоваться. Тогда стал дежурить, был на вахте.

Жена с детьми некоторое время пожила на западе Украины. Когда там поднялись цены на жилье, они отправились в Польшу к родственникам. В однокомнатной квартире было очень тесно, поэтому жена за помощью обратилась к знакомому польскому врачу, у которого проходила лечение несколько лет.

Врач согласился помочь моей семье. Они переехали в частную гостиницу в маленьком городке, но их поселили в комнаты для технического персонала. Ситуация была не лучшая, ухудшало все то, что вся моя семья заболела коронавирусом. Они были изолированы, магазинов рядом нет (гостиница в лесу), заходить к ним боялись.

После очередного звонка от жены, я принял решение поехать к ним, чтобы чем-нибудь помочь. Я был выездным – трое детей. Когда здоровью семьи уже ничего не угрожало, супруга сообщила, что поляки открыли программу для онкобольных украинцев – бесплатно делают операции. А мой отец в Новоукраинке (на Кировоградщине. — Ред .) ждал такой операции, которую несколько раз переносили. Мы его вызвали в Польшу.

Отца готовились оперировать, я возил его в клинику, и в какой-то момент, за рулем, я осознал, что впереди вижу не одну машину, а три. Мне сигналят, я не могу сконцентрировать взгляд. Было подозрение, что проблемы со зрением.

Я планировал поставить отца на ноги, отвезти домой, заехать в Кропивницкий и остаться в Киеве. Но не сложилось. Проверили зрение – никаких патологий. Назначили КТ головного мозга, проверили – норма. Тогда врач порекомендовал остаться в клинике на обследование и сделать МРТ. Благодаря страховому полису это было бесплатно. Несколько дней ожидания очереди я находился в палате. Меня подробно изучали. Взяли кровь из вены. Через два часа снова. Еще через два часа – то же самое. Потом еще. В результате мне сказали, что в понедельник с анализами было все отлично, а в среду в 400 раз увеличились лейкоциты.

Врач из другого отделения позвонила по телефону всем врачам города, они собрали консилиум, я позвонил другу, чтобы тот переводил. Сообщили, что у меня острый рак крови. Если ничего не поделать, жить осталось недолго.

Тогда началось лечение, шансов было мало

По рассказу Павла, в больнице, где он находился, не могли ничего сделать. Специализированная клиника была в 150 километрах, в Катовице. Поток больных безумный, своей очереди ждут три-четыре месяца.

– Я не знал, что делать. Тогда весь консилиум, каждый врач от себя, написали письма с просьбой госпитализировать меня. Отсчет времени шел на часы, меня приняли в клинику. Это было чудо.

Совершили биопсию костного мозга. Диагноз подтвердился. "Хорошая", если можно так сказать, новость была в том, что острый рак быстро прогрессирует. Его легко обнаружить, потому что он агрессивно себя проявляет. Но шанс на жизнь – до 20 процентов.

Жена подписала согласие на химиотерапию. Сказали: если срочно не начать это делать – максимум, три-четыре дня есть. Еще анализы… В головном мозге рак не обнаружен. А в спинном — 80 процентов поражения, а костный — поражен полностью.

К сожалению, я не знаю, откуда это взялось. Я даже на насморк никогда не болел. Занимался спортом, бегал по 5 километров, таскал штанги, плавал в бассейне, ходил в сауну и путешествовал. И всех окружающих мотивировал на спорт и здоровый образ жизни.

Затем началась жесткая "химия". В день через меня пропускали по 15 литров лекарства. Все вливали сквозь аорту сердца. А потом произошло чудо Божое, нашелся для меня донор. Мое лечение стоило 860 тысяч евро. С них я заплатил 30 тысяч.

Из-за изоляции мне нельзя жить в квартире, только в частном доме. Нам удалось найти все-таки, вся семья делала ремонт, чтобы снизить квартплату. Они этим, разумеется, никогда не занимались, но справились: кафель клали, гипсокартон, обои клеили, окрашивали стены. Теперь у меня есть изолированная комната. Пока что выходить рискованно…

Теперь музыканта ждет длительная реабилитация – не менее двух лет. Лекарство очень дорогое. Чтобы расплатиться, Павел продолжает работать. Он не отказывается от заказов на написание музыки. Всего за четыре дня он написал трек к зарубежному фильму. Если в мирное время такая работа оценивалась в 1000 долларов и выше, то на этот раз Павел согласился на любую сумму. Ему перевели 50 долларов.

Музыкант мечтает вернуться на сцену

На своей странице в Instagram Павел делится сообщениями, в которых пишет, что очень скучает по музыке. Поэтому, когда есть возможность хоть немного позаниматься любимым делом, он сразу это делает. "Люблю музыку. Это невероятное счастье — звучать, жить, дышать".

Чтобы помочь мужчине, вы можете сделать донат на любую сумму. Ведь когда вопрос стоит между жизнью и смертью, каждый вклад имеет свою ценность. Несмотря на тяжелое состояние здоровья, Павел полон жизни и верит в чудо.

Privat: 4149437868547223.

PayPal: [email protected]