У Брюса Уиллиса диагностировали деменцию: болезнь прогрессирует

67-летний "крепкий орешек" неизлечимо больной

Голливудскому 67-летнему актеру Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию — неизлечимое заболевание, из-за которой "крепкий орешек" очень сильно изменился.

Об этом написали в соцсетях бывшая супруга актера Деми Мур и теперешняя — Эмма Хеминг-Уиллис. В сообщениях говорится, что в марте прошлого года Уиллису поставили диагноз афазия — состояние, поражающее мозг, которое вызывает трудности с языком. У Брюса одна из самых сложных форм деменции, которая очень быстро прогрессирует и не имеет методов лечения.

"Лобно-височная деменция — это жестокая болезнь, cпособная поразить кого угодно, о которой многие из нас никогда не слышали. Для людей в возрасте до 60 лет она является наиболее распространенной формой деменции и поскольку постановка диагноза может занять годы, лобно-височная деменция, вероятно, гораздо более распространена, чем мы знаем", — написала жена звезды Эмма.

"Хотя это болезненно, наконец получить четкий диагноз — это облегчение", – написала актриса Деми Мур. Известно, что на сегодняшний день методов лечения этой болезни нет. Но родные актера все еще надеются, что все может измениться в ближайшие годы.

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