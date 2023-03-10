Тяжелобольной Брюс Уиллис поделился трогательным фото с любимой: "Рядом с успешным мужчиной стоит сильная женщина"

"Крепкий орешек" старше жены на 23 года

Голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий от прогрессирующей деменции, порадовал своих поклонников совместным фото с 44-летней супругой, британской актрисой и моделью Эммой Хеминг-Уиллис.

Семейный кадр счастливых супругов появился на странице 67-летнего Уиллиса в Инстаграме. "Беспрецедентное партнерство. Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Они не правы. РЯДОМ с каждым успешным мужчиной стоит невероятная и сильная женщина", — написано в посте к фото.

Брюс Уиллис женился на фотомодели Эммой Хеминг 21 марта 2009 года. Женщина моложе Уиллиса на 23 года. Пара воспитывает двух общих дочерей: Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014). Знаменитости живут в Нью-Йорке (США), в квартире рядом с Центральным парком.

Брюс Уиллис с женой Эммой Хеминг-Уиллис

Также у Брюса есть еще три дочери (Румер Гленн, Скаут Ларю и Таллула Белль) от предыдущего брака с актрисой Деми Мур, с которой звезда "Крепкого орешка" прожил в браке с ноября 1987 года по октябрь 2000 года. Бывшие супруги дружат и по сей день.

Напомним, что недавно папарацци "поймали" больного Брюса Уиллиса на прогулке в Санта-Монике. На кадрах 67-летний актер запечатлен с друзьями.