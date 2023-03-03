Как сейчас выглядит тяжелобольной Брюс Уиллис: папарацци засняли актера на прогулке (фото)

"Крепкий орешек", судя по выражению лица, не планировал никаких фотосессий

Популярного актера, звезду фильма "Крепкий орешек" Брюса Уиллиса впервые увидели с тех пор, как его семья сообщила о серьезном диагнозе — лобно-височной деменции. 67-летнего актера папарацци застали врасплох на прогулке в Санта-Монике.

Об этом сообщает Daily Mail в пятницу, 3 марта, и публикует соответствующие снимки. На них актер запечатлен вместе с друзьями на улице.

Так, Уиллис был в синем свитере, черных джоггерах и шерстяной шапке, актер пьет кофе с двумя друзьями во время прогулки по Калифорнии в минувший четверг. Это первые снимки голливудской звезды после сообщения о его проблемах со здоровьем.

Брюс Уиллис на прогулке 2 марта

Первый снимок актера после новости о его диагнозе

Как сообщалось, из-за ухудшения здоровья Брюс Уиллис был вынужден оставить карьеру в прошлом году. В марте 2022 года ему поставили диагноз афазия, что повлекло нарушения речи. Одна из самых сложных форм деменции, которую диагностировали медики у актера, довольно быстро прогрессирует. Пока что у медицины нет методов лечения этой болезни, однако родные актера не оставляют надежд на улучшение его состояния.