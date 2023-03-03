Який зараз має вигляд важкохворий Брюс Вілліс: папараці зняли актора на прогулянці (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 3143
"Міцний горішок", судячи з виразу обличчя, не планував жодних фотосесій
Популярного актора, зірку фільму "Міцний горішок" Брюса Вілліса вперше побачили з того часу, як його родина повідомила про серйозний діагноз — лобово-скроневу деменцію. 67-річного актора папараці застали зненацька на прогулянці у Санта-Моніці.
Про це повідомляє Daily Mail у п’ятницю, 3 березня, та публікує відповідні знімки. На них актор зображений разом із друзями на вулиці.
Так, Вілліс був у синьому светрі, чорних джоггерах та вовняній шапці, актор п’є каву з двома друзями під час прогулянки Каліфорнією минулого четверга. Це перші знімки голлівудської зірки після повідомлення про його проблеми зі здоров’ям.
Як повідомлялося, через погіршення здоров’я Брюс Вілліс був змушений залишити кар’єру минулого року. У березні 2022 року йому поставили діагноз афазія, що спричинило порушення мовлення. Одна з найскладніших форм деменції, яку діагностували медики в актора, досить швидко прогресує. Поки що медицина не має методів лікування цієї хвороби, проте рідні актори не залишають надій на покращення його стану.