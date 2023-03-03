Який зараз має вигляд важкохворий Брюс Вілліс: папараці зняли актора на прогулянці (фото)

"Міцний горішок", судячи з виразу обличчя, не планував жодних фотосесій

Популярного актора, зірку фільму "Міцний горішок" Брюса Вілліса вперше побачили з того часу, як його родина повідомила про серйозний діагноз — лобово-скроневу деменцію. 67-річного актора папараці застали зненацька на прогулянці у Санта-Моніці.

Про це повідомляє Daily Mail у п’ятницю, 3 березня, та публікує відповідні знімки. На них актор зображений разом із друзями на вулиці.

Так, Вілліс був у синьому светрі, чорних джоггерах та вовняній шапці, актор п’є каву з двома друзями під час прогулянки Каліфорнією минулого четверга. Це перші знімки голлівудської зірки після повідомлення про його проблеми зі здоров’ям.

Брюс Вілліс на прогулянці 2 березня

Перший знімок актора після новини про його діагноз

Як повідомлялося, через погіршення здоров’я Брюс Вілліс був змушений залишити кар’єру минулого року. У березні 2022 року йому поставили діагноз афазія, що спричинило порушення мовлення. Одна з найскладніших форм деменції, яку діагностували медики в актора, досить швидко прогресує. Поки що медицина не має методів лікування цієї хвороби, проте рідні актори не залишають надій на покращення його стану.