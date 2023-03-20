Тяжелобольной Брюс Уиллис отпраздновал 68-летие в кругу детей и бывшей Деми Мур (видео)

"Крепкий орешек" задул свечи с именинного торта

Голливудский актер Брюс Уиллис, которому недавно был поставлен диагноз "деменция", отпраздновал свой день рождения в кругу самых близких людей.

В воскресенье, 19 марта, звезде фильмов "Крепкий орешек" исполнилось 68 лет, и поэтому поводу его самые дорогие женщины приготовили именинный торт. На празднике были все дочери Уиллиса от предыдущего брака с актрисой Деми Мур, сама Деми, которой в этом году исполнится 60 лет, а также нынешняя жена актера Эмма Хеминг. Кстати, она младше Брюса на 23 года.

"Празднуем день рождения с семьей", — говорится в посте в соцсети Инстаграм. "С днем рождения, БУ (Брюс Уиллис — ред.)! Так рады, что мы смогли отпраздновать. Люблю тебя и люблю нашу семью. Спасибо всем за любовь и теплые пожелания – мы все их чувствуем", — отписала Деми Мур подписчикам на своей странице.

Ранее Брюс Уиллис поделился в соцсети семейным фото с любимой Эммой. Знаменитость назвал супругу сильной женщиной и своим партнером.

Напомним, что недавно папарацци "поймали" больного Брюса Уиллиса на прогулке в Санта-Монике. На кадрах актер запечатлен с друзьями.