Располневшая Селена Гомес "засветилась" в тренче украинского дизайнера (фото)

30-летняя знаменитость снимается в новом сезоне сериала "Убийства в одном здании"

Известная американская актриса и певица Селена Гомес "засветилась" в Куинсе, Нью-Йорк, на съемках третьего сезона сериала Only Murders in the Building ("Убийства в одном здании") в стильном наряде.

30-летняя звезда была одета в бордовый тренч украинского бренда Olēnich, который в 2016 году основала дизайнер Яна Оленич из Одессы. Стоимость такого плаща, как указано на сайте бренда, составляет почти 600 евро (примерно 24 тысячи грн).

Свой образ Селена дополнила нежно-розовой рубашкой и джинсами-клеш, а также тяжелыми белыми кроссами на танкетке с платформой. Стоит отметить, что девушка за последнее время заметно округлилась. Ранее звезда заявляла, что страдает от биполярного расстройства.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На странице украинского бренда Olēnich похвастались, что их вещи носят мировые знаменитости: "Селена Гомес носит плащ FW22 во время работы со Стивом Мартином и Мартином Шортом в третьем сезоне сериала Only Murders in the Building в Нью-Йорке".

Напомним, что недавно 30-летняя Селена Гомес показала, как выглядит без макияжа. Девушка не скрывает, какая она на самом деле.

Ранее мы рассказывали, что на 95-й церемонии вручения "Оскара" появилась сильно похудевшая Леди Гага. Она была в довольно пикантном наряде и охотно позировала перед фотокамерами.