Пухленькая Селена Гомес показала стильный черный тотал-лук (фото)

30-летняя знаменитость появилась на презентации своей новом губной помады

Американская певица и актриса Селена Гомес снова похвасталась стильным образом после того, как во время съемок нового сезона сериала "Убийства в одном здании" засветилась в тренче от украинского бренда за 600 евро.

В этот раз 30-летняя знаменитость появилась на презентации новой губной помады собственного бренда Rare Beauty. Событие состоялось в Нью-Йорке в среду, 29 марта.

Для мероприятия Селена выбрала черный тотал-лук. Звезда нарядилась в атласную черную блузку с открытыми плечами, широкие брюки и накинула объемную шубу. Дополнила образ Гомес остроносыми замшевыми туфлями и акцентными, но уже белыми серьгами.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что недавно 30-летняя Селена Гомес показала, как выглядит без макияжа. Девушка не скрывает, какая она на самом деле. Стоит отметить, что актриса за последнее время заметно округлилась. Звезда заявляла, что страдает от биполярного расстройства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на 95-й церемонии вручения "Оскара" появилась сильно похудевшая Леди Гага. Она была в довольно пикантном наряде и охотно позировала перед фотокамерами.