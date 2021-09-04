Зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко розлучилася з чоловіком

Актриса Кейлі Куоко розповіла, чому вони з чоловіком вирішили розлучитися.

Зірка "Теорії великого вибуху", американська актриса Кейлі Куоко і її чоловік вершник Карл Кук стали ще одними жертвами шлюборозлучного процесу. Пара вирішила розлучитися після 3-х років шлюбу.

Про це вони заявили 3 вересня, повідомляє журнал People.

"Ми усвідомили, що наші нинішні шляхи ведуть нас в протилежних напрямках", — розповіла пара.

Кейлі Куоко додала, що вони хотіли б зберегти це в таємниці, але все ж вирішили розповісти всім правду, проте в подробиці вдаватися не планують.

Нагадаємо, Кейлі і Карл почали свої відносини в 2016 році. А в день народження актриси, в листопаді 2017 року, її коханий зробив їй пропозицію. 30 червня 2018 року на церемонії в стайні недалеко від Сан-Дієго, Каліфорнія, в присутності близьких друзів і сім’ї пара зв’язала себе тенетами шлюбу.

Раніше, "Телеграф" писав, що в мережі з’явилися чутки, що американський актор Метт Деймон і його дружина Лучіана Баррозо, чий шлюб вважають одним з найміцніших, вирішили розлучитися.