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Зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко розлучилася з чоловіком

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Кейлі Куоко і Карл Кук Новина оновлена 04 вересня 2021, 13:02
Кейлі Куоко і Карл Кук

Актриса Кейлі Куоко розповіла, чому вони з чоловіком вирішили розлучитися.

Зірка "Теорії великого вибуху", американська актриса Кейлі Куоко і її чоловік вершник Карл Кук стали ще одними жертвами шлюборозлучного процесу. Пара вирішила розлучитися після 3-х років шлюбу.

Про це вони заявили 3 вересня, повідомляє журнал People.

"Ми усвідомили, що наші нинішні шляхи ведуть нас в протилежних напрямках", — розповіла пара.

Кейлі Куоко додала, що вони хотіли б зберегти це в таємниці, але все ж вирішили розповісти всім правду, проте в подробиці вдаватися не планують.

Нагадаємо, Кейлі і Карл почали свої відносини в 2016 році. А в день народження актриси, в листопаді 2017 року, її коханий зробив їй пропозицію. 30 червня 2018 року на церемонії в стайні недалеко від Сан-Дієго, Каліфорнія, в присутності близьких друзів і сім’ї пара зв’язала себе тенетами шлюбу.

Раніше, "Телеграф" писав, що в мережі з’явилися чутки, що американський актор Метт Деймон і його дружина Лучіана Баррозо, чий шлюб вважають одним з найміцніших, вирішили розлучитися.

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