Укр

Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко рассталась с мужем

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Кейли Куоко и Карл Кук Новость обновлена 04 сентября 2021, 13:02
Кейли Куоко и Карл Кук

Актриса Кейли Куоко рассказала, почему они с супругом решили развестись.

Звезда "Теории большого взрыва", американская актриса Кейли Куоко и ее супруг наездник Карл Кук стали еще одними жертвами бракоразводного процесса. Пара решила развестись после 3-х лет брака.

Об этом они заявили 3 сентября, сообщает журнал People.

"Мы осознали, что наши нынешние пути ведут нас в противоположных направлениях", — рассказала пара.

Кейли Куоко добавила, что они хотели бы сохранить это в тайне, но все же решили рассказать всем правду, однако в подробности вдаваться не планируют.

Напомним, Кейли и Карл начали свои отношения в 2016 году. А в день рождение актрисы, в ноябре 2017 года, ее возлюбленный сделал ей предложение. 30 июня 2018 года на церемонии в конюшне недалеко от Сан-Диего, Калифорния, в присутствии близких друзей и семьи пара связала себя узами брака.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появился слух, что американский актер Мэтт Дэймон и его супруга Лучиана Баррозо, чей брак считают одним из самых крепких, решили развестись.

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