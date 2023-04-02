Не Репяхова: як виглядає найрідніша жінка Віктора Павліка (фото)

Молода дружина виконавця поділилася сімейним фото

Українська блогерка Катерина Павлік (в дівоцтві Репяхова), яка свого часу носила хіджаб, поділилась сімейним фото зі своїм чоловіком, Народним артистом України Віктором Павліком. На ньому зображено самого співака, а також його стареньку матір — Олександру Григорівну.

Одного разу подружжя з маленьким сином Михайлом відвідало рідну домівку артиста в Теребовлі, Тернопільська область. Там і до цього часу проживає найрідніша жінка 57-річного українського виконавця.

"Як можна бути такими схожими. Три копії", — підписала Репяхова фото, на якому зображено відразу три покоління Павликів. Зараз Олександрі Григорівні 83 роки. Батько співака Франек Іванович вже давно помер. Про нього Віктор Павлік ніколи не розповідає.

Нагадаємо, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова одружились у травні 2020 року. А в січні 2021-ого Репяхова повідомила, що чекає на дитину. Малюк з’явився на світ у червні. У лютому молода матуся показала, як зараз виглядає її спільний з Віктором Павліком син Михайло.

Раніше Репяхова розповіла, як її мама відреагувала на одруження доньки зі співаком, старшим за Катерину на 28 років. Додамо, що весілля дівчини з артистом відбулось через 5 років після їх знайомства.