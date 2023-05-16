"Неудачно пошутила": Виктор Павлик оправдался за скандальное видео жены

Певец объяснил, откуда у него специальный пропуск

Украинский певец и артист Виктор Павлик попал в скандал из-за истории со специальным пропуском и попытался оправдаться за случившееся.

Так в комментариях в своем Facebook, он сообщил, что он сожалеет о случившемся, а само происшествие называет "неудачной шуткой" жены.

По его словам, это его спецпропуск, поскольку он часто дает благотворительные концерты для бойцов ВСУ, а потому не всегда имеет возможность вернуться домой до введения комендантского часа.

"Это мой документ, а не жены, а подарок она имела в виду сам вечер (мы ехали на концерт), а не документ. Короче, неудачно пошутила", — написал он.

Оправдаться попыталась и жена Павлика Екатерина Репяхова. Она сообщила, что допустила ошибку и не должна была публиковать свое сообщение, а также пожаловалась на волну критики в свою сторону.

Как сообщалось ранее, 16 мая Репяхова выложила в своих соцсетях видео того, как она едет с мужем по Южному мосту в Киеве, проезд по которому разрешен только для спецтранспорта. На кадрах можно увидеть, что Павлик при этом показывает пропуск и говорит, что это подарок для жены.

Стоит отметить, что это не первый подобный скандал. Так в январе 2023 года начальник управления Патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко был отстранен от службы из-за того, что подарил своей девушке пропуск на проезд по пешеходной площади Рынок во Львове.