"Невдало пожартувала": Віктор Павлік виправдався за скандальне відео дружини

Співак пояснив, звідки у нього спеціальна перепустка

Український співак і артист Віктор Павлік потрапив у скандал через історію зі спеціальною перепусткою і спробував виправдатися за те, що сталося.

Так у коментарях у своєму Facebook він повідомив, що він шкодує про те, що трапилося, а саму подію називає "невдалим жартом" дружини.

За його словами, це його спецперепустка, оскільки він часто дає благодійні концерти для бійців ЗСУ, а тому не завжди має можливість повернутися додому до введення комендантської години.

"Це мій документ, а не дружини, а подарунок вона мала на увазі сам вечір (ми їхали на концерт), а не документ. Коротше, невдало пожартувала", — написав він.

Виправдатись спробувала і дружина Павліка Катерина Реп'яхова. Вона повідомила, що допустила помилку та не повинна була публікувати своє повідомлення, а також поскаржилася на хвилю критики у свій бік.

Як повідомлялося раніше, 16 травня Реп'яхова виклала у своїх соцмережах відео того, як вона їде з чоловіком Південним мостом у Києві, проїзд яким дозволено лише для спецтранспорту. На кадрах можна побачити, що Павлік показує перепустку і каже, що це подарунок для дружини.

Це не перший подібний скандал. Так у січні 2023 року начальник управління Патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко був усунений від служби через те, що подарував своїй дівчині перепустку на проїзд пішохідною площею Ринок у Львові.