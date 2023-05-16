"Задоволення не для всіх": Віктор Павлик подарував дружині перепустку на їзду в комендантську годину (відео)

Звідки перепустка з’явилася у співака не повідомлялося

Відомий український співак та артист Віктор Павлик подарував своїй дружині Катерині Репяховій спеціальну перепустку на поїздки у комендантську годину.

Інформацію про це Репяхова оприлюднила у своєму Instagram.

На оприлюднених нею кадрах видно, як вона з Павликом їде Південним мостом у Києві, проїзд яким дозволено лише для спецтранспорту.

"Мене чоловік везе Південним мостом, це задоволення не для всіх", — каже Репяхова.

При цьому на відео також видно, як Павлик дістає спеціальну перепустку та каже, що це подарунок для дружини.

Варто зазначити, що проїзд по Південному мосту було закрито 22 червня 2022 року. За словами міської адміністрації, наразі проїзд мостом можливий лише для спеціального транспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спецперепустками.

Як повідомлялося раніше, у січні 2023 року начальника управління Патрульної поліції Львівської області Романа Пилипенка було відсторонено від служби через те, що подарував своїй дівчині перепустку на проїзд по пішохідній площі Ринок у Львові.

Втім, у міській адміністрації пізніше пояснили, що він подарував коханій перепустку старого зразка, який не дає їй права їздити площею.