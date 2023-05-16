"Удовольствие не для всех": Виктор Павлик подарил жене пропуск на езду в комендантский час (видео)

Откуда пропуск появился у певца не сообщалось

Известный украинский певец и артист Виктор Павлик подарил своей жене Екатерине Репяховой специальный пропуск на поездки в комендантский час.

Информацию об этом Репяхова обнародовала в своем Instagram.

На обнародованных ею кадрах видно, как она с Павликом едет по Южному мосту в Киеве, проезд по которому разрешен только для спецтранспорта.

"Меня муж везет по Южному мосту, это удовольствие не для всех", — говорит Репяхова.

При этом на видео также видно, как Павлик достает специальный пропуск и говорит, что это подарок для жены.

Стоит отметить, что проезд по Южному мосту был закрыт 22 июня 2022 года. По словам городской администрации, в настоящее время проезд по мосту возможен лишь для специального транспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со спецпропусками.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года начальник управления Патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко был отстранен от службы из-за того, что подарил своей девушке пропуск на проезд по пешеходной площади Рынок во Львове.

Впрочем, в городской администрации позже объяснили, что он подарил возлюбленной пропуск старого образца, который не дает ей права ездить по площади.