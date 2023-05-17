Скандал со спецпропуском Виктора Павлика: полиция отреагировала

"невинный" ролик жены в соцсетях дорого стоит певцу

Известный украинский певец и артист Виктор Павлик подарил своей жене Екатерине Репяховой специальный пропуск на поездки в комендантский час. Ситуация получила огласку, с Павликом пообщались полицейские, а пропуск изъяли

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.

"По этому факту сведения о событии были внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Во время отработки полученной информации правоохранители пообщались с владельцем автомобиля и женщиной и изъяли спецпропуск", — говорится в сообщении.

С Павликом провели беседу

Также полицейские напомнили супругам, что фиксировать и распространять информацию об объектах стратегического значения в период военного положения запрещено.

Напомним, Катерина Репяхова опубликовала видео, как она с Павликом едет по Южному мосту в Киеве, проезд по которому разрешен только для спецтранспорта. При этом певец достает специальный пропуск и говорит, что это подарок для жены.

Проезд по Южному мосту был закрыт 22 июня 2022 года. По словам городской администрации, в настоящее время проезд по мосту возможен лишь для специального транспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со спецпропусками.

Как рассказывал Телеграф, Павлик сразу же попытался оправдаться за произошедшее. Он заявил, что сожалеет о случившемся, а сам инцидент назвал "неудачной шуткой" жены. Певец добавил, что это его спецпропуск, поскольку он часто дает благотворительные концерты для бойцов ВСУ, поэтому не всегда имеет возможность вернуться домой до введения комендантского часа.