"Довипендрювався, шикидим": Віктор Павлік вибачився, але продовжує ловити "привіти" від українців

Вибачення не дуже допомогли Павліку

Скандал зі "спецперепусткою" Віктора Павліка та його дружини продовжує набирати обертів. І хоча співак уже поспішив виправдатися і вибачитися за свій вчинок це не зупинило вже ні поліцію, ні хейт у соціальних мережах.

"Телеграф" розповідає, як відреагували українці на скандал з відомим артистом.

Для розуміння ситуації нагадаємо, що дружина Віктора Павліка опублікувала в Інстаграм видно, як вона зі своїм чоловіком їде Південним мостом у Києві, проїзд яким дозволено лише для спецтранспорту. При цьому на відео також видно, як Павлік дістає спеціальну перепустку та каже, що це подарунок для дружини.

Пізніше Павлік поспішив вибачитися і повідомив, що він шкодує про те, що трапилося, а саму подію називав "невдалим жартом" дружини. Втім, коли ситуація набула розголосу, з артистом поспілкувалися поліцейські, а перепустку вилучили.

Не зупинили вибачення Павліка й українців, які почали висловлювати своє обурення у мережі. У коментарях під новиною "Телеграфа" у фейсбук багато коментаторів вважають, що співака слід покарати жорсткіше, а поліцейських хвалять за пильність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ взялася за блогерів, які зняли роботу ППО. Їм загрожує в’язниця, а в мережі названо їхні імена.