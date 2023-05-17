Журналист и главный редактор издания "Новинарня" Дмитрий Лиховий указал на проблемы, которые обнаружил скандал со спецпропуском у Павлика

Я обычно об этом не пишу, но пусть здесь повисят несколько локальных заметок.

Это, конечно, прекрасно, что полиция изъяла у Виктора Павлика спецпропуск для переезда Южного моста и езды по Киеву в комендантский час.

Но у меня есть вопрос не о Павлике и его 25-й жене, которых мы регулярно видим на Позняках, с ними и так все ясно.

1. Массовая коррупция и ее толерация, а это никуда не делось.

Кто же продал Павлику спецпропуск? Кто? Слышали ли вы об обнаружении и привлечении к ответственности тех, кто продает спецпропуска? Они же, б*т, подрывают обороноспособность столицы!

2. Справедливость. Где же она?

Ну да, транспорт критической инфраструктуры, силовики etc. Но, судя по трафику по Южному мосту, таких спецпропусков мажорам продано тысячи. И не только мажорам. И не только продано. Почему пол города из Осокорков и Позняков на Правый берег должен ездить **енями (а перед Здолбуновской постоянные пробки), а пол города могут купить абонемент, и за это ничего не будет ни им (кроме Павлика), ни продавцам?

3. В чем на сегодня оборонная целесообразность перекрытия Южного моста для остальных лохов, еще не разжившихся спецпропусками? Она точно существует? Точно? Ну тогда давайте по крайней мере переучредим спецпропуска, прикроем эту кормушку в военной и какой там еще администрации, устраним мажоров. А если целесообразность точно существует — зачем спецпропуска продают тысячам Павликов?

4. Когда можно открыть Южный мост для всех? Вот уже замахнулись на святое — открыли даже вторые выходы на станциях метро?!

Про комендантский час я уже и не спрашиваю, привыкли, хотя смысл по состоянию на данный момент тоже неочевиден.

PS Предупреждая комментарии штабных военных: чувство войны у киевлян и формирование сопричастности к войне в Киеве формируется несколько иными способами.

Источник: Facebook Дмитрий Лиховия