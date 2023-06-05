Росіяни зірвали концерти Скрипки та Пивоварова у Швейцарії: артисти розповіли, у чому їх звинувачують (відео)

Українські артисти зіткнулися з неприємностями за кордоном, судячи з усього, причетні проросійські сили

Український співак, суддя нового сезону "Голосу країни" Артем Пивоваров та музикант, фронтмен гурту "ВВ" Олег Скрипка повідомили про відміну своїх концертів у Швейцарії. Благодійні заходи на підтримку України зірвані з безпідставної причини, не обійшлося без кремлівської пропаганди.

Заяви про відміну концертів з’явилися на сторінці зірок у Instagram у понеділок, 5 червня 2023 року. Виконавці роз’яснили, у чому саме їх звинуватили.

"Цілком безпідставно мене звинувачують у прихильності до ультранаціоналістичної ідеології, що є абсолютною брехнею. Відтак, не перевіряючи фактів, закордонні медіа поширюють цю дезінформацію, що призводить до скасування концерту в Цюріху", — йдеться у публікації Олега Скрипки в Instagram.

За словами артиста, це є наслідок роботи кремлівської пропаганди за кордоном. Скрипка додає, що на своїх концертах в інших країнах вдається збирати сотні тисяч євро для допомоги України, а також показати різноманітність самобутньої української культури, об’єднати українців та європейців за кордоном.

Подібні звинувачення озвучено й у бік співака Артема Пивоварова. Благодійний концерт артиста також було скасовано у Цюріху, й лише за день до проведення. Повідомляється, що місцева влада та концертний майданчик звинуватили виконавця у зв’язках із групами, які підтримують ультраправу ідеологію. Як "аргументи" прикріплені фото та відео, де артист допомагає українським військовим. "Заявлена причина, швидше за все, результат спроб проросійськи налаштованих осіб перешкодити українському артисту провести благодійний концерт": йдеться у публікації Пивоварова в Instagram.

Пивоваров підкреслює, що мета його благодійних концертів за кордоном – популяризація української культури та допомога країні у боротьбі з російським агресором, злочини якого співак бачить на власні очі щодня.

"Як можна назвати це підтримкою ультраправої ідеології, коли ти сам є її противником? Тобто зараз кожен, хто захищає нашу країну (від президента до волонтера), є ультраправим?" — обурений артист.

Нагадаємо, це не перший скандал зі скасуванням концертів українських артистів за кордоном, до якого доклали руку проросійські сили. Раніше "довгі руки кремля" вже зривали виступ Олега Скрипки, це сталося у Німеччині.