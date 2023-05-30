Стало відомо, хто став другим тренером шоу "Голос країни-13" (відео)

Чутки про участь хітмейкера у проєкті підтвердилися

Популярний український співак Артем Пивоваров став тренером шоу "Голос країни", прем'єра 13 сезону якого очікується у 2023 році. Автор хітів "Дежавю" та "Рандеву", творець проєкту "Твої вірші, мої ноти" став другим суддею після Юлії Саніної.

Новину про це повідомили в ефірі програми "Сніданок з 1+1" у вівторок, 30 травня. Чутки про участь артиста ходили давно, нарешті Пивоваров підтвердив інформацію.

Як розповів Артем Пивоваров, він шукає неординарних, енергійних, сміливих вокалістів, які готові до плідної роботи задля розвитку культурної індустрії України. Співак зазначив, що має багатий досвід співпраці, тому з радістю попрацює з новими музикантами та авторами.

Нагадаємо, фронтвумен українського рок-гурту The HARDKISS, ведуча Євробачення 2023 року Юлія Саніна – перший тренер 13 сезону проєкту "Голос країни". Артистка розповіла, які голоси та образи вона очікує побачити у рамках шоу. Кастинг вокалістів у новий сезон триває до 15 червня 2023 року. Хто стане третім тренером проєкту, поки що невідомо.