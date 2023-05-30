Стало известно, кто стал вторым тренером шоу "Голос країни-13" (видео)

Слухи об участии хитмейкера в проекте подтвердились

Популярный украинский певец Артем Пивоваров стал тренером шоу "Голос країни", премьера 13 сезона которого ожидается в 2023 году. Автор хитов "Дежавю" и "Рандеву", создатель проекта "Твої вірші, мої ноти" стал вторым судьей после Юлии Саниной.

Новость об этом сообщили в эфире программы "Сніданок з 1+1" во вторник, 30 мая. Слухи об участии артиста ходили давно, наконец-то Пивоваров подтвердил информацию.

Как рассказал Артем Пивоваров, он ищет неординарных, энергичных, смелых вокалистов, готовых к плодотворной работе ради развития культурной индустрии Украины. певец отметил, что у него богатый опыт сотрудничества, поэтому с радостью поработает с новыми музыкантами и авторами.

Напомним, фронтвумен украинской рок-группы The HARDKISS, ведущая Евровидения 2023 Юлия Санина – первый тренер 13 сезона проекта "Голос країни". Артистка рассказала, какие голоса и образы она ожидает увидеть в рамках шоу. Кастинг вокалистов в новый сезон длится до 15 июня 2023 года. Кто станет третьим тренером проекта пока еще неизвестно.