Злата Огневич упала со сцены на концерте: в сети шутят о "пророческой" песне (видео)

С артисткой все хорошо, она не пострадала

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая ранее провела шуточный обряд на смерть путина, попала в одновременно смешную и травмоопасную ситуацию на одном из своих концертов. Во время выступления в Белой Церкви артистка упала со сцены.

На своих концертах Злата очень активна и любит общаться и петь вместе с залом, и как раз это и стало причиной падения. На видео, опубликованном одной из зрительниц в TikTok, видно, что Огневич подошла очень близко к краю сцены и, скорее всего, зацепилась за множество проводов и упала.

Артистка быстро оправилась и продолжила концерт, хотя было видно, что она очень испугалась. К счастью, все обошлось без травм.

Сеть эту ситуацию восприняла с юмором, а все потому, что во время паления Огневич пела "пророческую" песню — "Зозуля". Артистка рухнула со сцены как раз после слов "Ой не поймал". Также шутят, что таким образом Злата "до неба летела" (еще одна строчка из песни. Помимо этого, многие отметили, что это падение показало, что Огневич на своих концертах работает без фонограммы и поет вживую.

Отметим, что, увы, но не всегда такие ситуации заканчиваются только испугом. В декабре 2022 года во время одного из своих концертов упала в оркестровую яму украинская певица Jerry Heil. Тогда артистка сломала ребро.