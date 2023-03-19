В Украине провели обряд на смерть путина: известная певица превратилась в гадалку (видео)

Обряд был шутливым и немало повеселил украинцев

Выдача Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина вселила надежду в украинцев, что отправка за решетку одиозного кремлевского фюрера поможет ускорить окончание развязанной им войны.

Но многие из наших сограждан не желают ждать так долго и готовы прибегнуть к любым средствам, чтобы помочь миру избавиться от московского маньяка.

К примеру, украинская исполнительница Злата Огневич даже решила задействовать загробные силі и провела обряд на смерть путина – человека, который принес нашей стране столько страданий.

Конечно, обряд был шутливым. Видео его проведения певица поделилась в социальной сети.

В кадре Огневич в белой рубашке примеряла на голову необычный венок из бисера, взяла в руки свечу и сожгла листик с надписью: "Putin RIP". К ролику исполнительница также добавила веселое озвучивание-мем с нашумевшим диалогом верховинской гадалки Килины.

Поклонников певицы такой "обряд" очень порадовал, о чем они и написали в комментариях. Также высказывались пожелания, что "хоть бы сработало", "тот случай, когда все средства хороши!", "давайте объединимся и все сделаем", "Рассмешили, спасибо за хорошее настроение".

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин может быть арестован уже в августе текущего года во время путешествия в ЮАР – страну, ратифицировавшую Римский устав, то есть признавшую юрисдикцию Международного уголовного суда (МКС). Речь идет о саммите БРИКС, который состоится в августе 2023 в южноафриканском городе Дурбан.