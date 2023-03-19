В Україні провели обряд на смерть путіна: відома співачка перевтілилась у ворожку (відео)

Обряд був жартівливим і немало повеселив українців

Видача Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт російського диктатора володимира путіна вселила надію в українців, що відправка за грати одіозного кремлівського фюрера допоможе пришвидшити закінчення розв'язаної ним війни.

Але багато хто з наших співгромадян не бажає чекати так довго і ладен вдаватися до будь-яких засобів, щоб допомогти світові позбутися московського маніяка.

Приміром, українська виконавиця Злата Огнєвіч навіть звернулась за допомогою до потойбічних сил і провела обряд на смерть путіна – людини, яка принесла нашій країні стільки страждань.

Звичайно, обряд був жартівливим. Відео його проведення співачка поділилася у соціальній мережі.

У кадрі Огнєвіч у білій сорочці приміряла на голову незвичний вінок з бісеру, взяла до рук свічку та спалила листочок з написом: "Putin RIP". До ролику виконавиця також додала веселе озвучування-мем з нашумілим діалогом верховинської ворожки Килини.

Шанувальників співачки такий "обряд" дуже повеселив, про що вони й написали у коментарях. Також висловлювались бажання, що "хоч би спрацювало", "той випадок, коли всі засоби хороші!", "давайте об‘єднаємося і всі зробимо", "Розсмішили, дякую за гарний настрій".

Нагадаємо, що російський диктатор володимир путін може бути заарештований вже у серпні поточного року під час подорожі до ПАР – країни, яка ратифікувала Римський статут, тобто визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС). Йдеться про саміт БРІКС, який відбудеться у серпні 2023 року у південноафриканському місті Дурбан.