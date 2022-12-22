Jerry Heil упала в оркестровую яму и попала к врачам

Певица обратилась к фанатам из Ивано-Франковска

Участница Национального отбора на "Евровидение-2023", украинская певица Jerry Heil упала в оркестровую яму во время одного из своих концертов.

Об этом 27-летняя артистка сообщила в сторис Инстаграма. В посте говорится, что сейчас девушка находится в больнице под наблюдением врачей.

Кроме того, команда Jerry Heil сообщает, что концерт певицы в Ивано-Франковске переносится. Детальную информацию можно получить в организатора.

Напомним, что на Нацотборе, который проходил в субботу, 17 декабря, Jerry Heil заняла третье место. Она была фавориткой конкурса, однако зрители с помощью голосования отдали победу украинской группе TVORCHI и их песне Heart of Steel.

Коллектив складывается из двух парней — саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста из Нигерии Джеффри Кенни, которые решили посвятить себя музыке. Подробнее об истории дуэта TVORCHI читайте в нашем предыдущем материале.