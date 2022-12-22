Jerry Heil впала в оркестрову яму і потрапила до лікарів

Співачка звернулася до фанатів з Івано-Франківська

Учасниця Національного відбору на "Євробачення-2023", українська співачка Jerry Heil впала в оркестрову яму під час одного зі своїх концертів.

Про це 27-річна артистка повідомила у сторіс Інстаграму. У пості йдеться, що зараз дівчина перебуває у лікарні під наглядом лікарів.

Крім того, команда Jerry Heil повідомляє, що концерт співачки в Івано-Франківську переноситься. Детальну інформацію можна отримати в організатора.

Нагадаємо, що на Нацвідборі, що проходив у суботу, 17 грудня, Jerry Heil посіла третє місце. Вона була фавориткою конкурсу, проте глядачі за допомогою голосування віддали перемогу українському гурту TVORCHI та їхній пісні Heart of Steel.

Колектив складається із двох хлопців — саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста з Нігерії Джеффрі Кенні, які вирішили присвятити себе музиці. Докладніше про історію дуету TVORCHI читайте у нашому попередньому матеріалі.