Злата Огнєвіч впала зі сцени на концерті: у мережі жартують про "пророчу" пісню (відео)

З артисткою все гаразд, вона не постраждала

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч, яка раніше провела жартівливий обряд на смерть путіна, потрапила до одночасно смішної та травмонебезпечної ситуації на одному зі своїх концертів. Під час виступу у Білій Церкві артистка впала зі сцени.

На своїх концертах Злата дуже активна і любить спілкуватися та співати разом із залом, і саме це і стало причиною падіння. На відео, опублікованому однією з глядачок у TikTok, видно, що Огнєвіч підійшла дуже близько до краю сцени та, швидше за все, зачепилася за безліч дротів і впала.

Артистка швидко оговталася та продовжила концерт, хоча було видно, що вона дуже злякалася. На щастя все обійшлося без травм.

Мережа цю ситуацію сприйняла з гумором, а все тому, що під час палення Огнєвіч співала "пророчу" пісню — "Зозуля". Артистка впала зі сцени саме після слів "Ой не спіймав". Також жартують, що таким чином Злата "до неба летіла" (ще один рядок з пісні. Крім цього, багато хто відзначив, що це падіння показало, що Огнєвіч на своїх концертах працює без фонограми та співає наживо.

Зазначимо, що, на жаль, не завжди такі ситуації закінчуються лише переляком. У грудні 2022 року під час одного зі своїх концертів впала в оркестрову яму українська співачка Jerry Heil. Тоді артистка зламала ребро.