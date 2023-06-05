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Підійшов до глядачів і раптово впав: падіння соліста Quest Pistols зі сцени потрапило на відео

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Учасники гурту Quest Pistols Новина оновлена 05 червня 2023, 16:15
Учасники гурту Quest Pistols. Фото instagram.com/questpistolsofficial

Виконавець звалився прямо в натовп слухачів

Соліст українського гурту Quest Pistols Антон Савлепов упав зі сцени під час виступу на концерті у Кишиневі, Молдова, що відбувся напередодні. До слова, нещодавно подібний інцидент стався з іншою українською зіркою, співачкою Златою Огнєвіч.

Відео з моментом падіння Савлепова опублікував один із місцевих Instagram-каналів. Сам виконавець ситуацію наразі не коментував.

Так, виконавці співали пісню "Я твій наркотик", як у цей момент Антон Савлепов підійшов ближче до глядачів і став на край сцени. Соліст нахилився до публіки, як раптом втратив рівновагу та впав.

Сподіваємося, з артистом усе гаразд. Принаймні у своїх соцмережах Quest Pistols на інцидент не реагували і про травму не повідомляли. Крім того, у повідомленні каналу vteme.chisinau запевнили, що після падіння музикант піднявся на сцену та продовжив співати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українська співачка Jerry Heil на одному з концертів упала в оркестрову яму. Відео з НП облетіло мережу. На жаль, падіння було серйозним, у артистки пошкодилося ребро.

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#Quest Pistols #Антон Савлепов