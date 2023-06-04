"Должно было исполниться 22": Валентина Хамайко рассказала о гибели своего пасынка и показала его детские фото

21-летний Остап воевал за Украину вместе со своим отцом, банкиром Андреем Онистратом

Сыновья Украины отдают жизни за свою страну, которая уже больше года воюет с террористской россией. Недавно стало известно о смерти пасынка телеведущей и актрисы Валентины Хамайко и сына украинского бизнесмена Андрея Онистрата. Остап должен был отпраздновать свой 22-й день рождения через месяц.

Ведущая впервые прокомментировала гибель близкого человека. Известно, что парень был на фронте с начала прошлого лета и воевал вместе со своим отцом.

"Ужасная сжимающая боль и немой крик души… боль потери… Этот год стал для него (Остапа — ред.) годом перевоплощения. Мы видели как он мужествовал и взрослел с каждым приездом, как становился решительным и учился ежедневно ценить жизнь. Андрей с первых дней поддерживал решение сына... а впоследствии и сам ушел... Последние 2 месяца ребята служили вместе. Остап погиб при выполнении боевого задания", — написала Хамайко в Инстаграме.

Ведущая вспоминает, когда последний раз Остап посещал семью: "Все дети собрались вместе в доме бабушки и дедушки. Они напоминали клубок котят… все время о чем-то говорили, расспрашивали Остапа… игрались и обнимались". Также Хамайко опубликовала подборку семейных фото, на котором позирует еще совсем маленький Остап.

Смерть сына стала трагедией для банкира Андрея Онистрата. На своей странице в соцсети мужчина часто выкладывал фотографии с ребенком, просил Бога оберегать их жизнь, которые родные друг другу люди посвятили уничтожению оккупантов, начавшие войну на украинской земле.

Валентина Хамайко вместе с Андреем Онистратом, также вице-президентом Федерации триатлона Украины, воспитывают четырех детей (Соломию, Михаила, Мирославу и Андрея), которые являются их общими. У бизнесмена еще двое детей от предыдущих браков: в первом появилась дочь Вита, во втором — сын Остап.

Ранее сообщалось, что на Донбассе оккупанты убили воина ВСУ, кандидата в мастера спорта Украины по настольному теннису, члена мужской команды высшей лиги Украины "Патриот" (Николаев) Михаила Опрыска.