Укр

"Должно было исполниться 22": Валентина Хамайко рассказала о гибели своего пасынка и показала его детские фото

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Валентина Хамайко прокомментировала смерть пасынка Остапа Онистрата Новость обновлена 04 июня 2023, 13:22
Валентина Хамайко прокомментировала смерть пасынка Остапа Онистрата. Фото instagram.com/valentinakhamaiko

21-летний Остап воевал за Украину вместе со своим отцом, банкиром Андреем Онистратом

Сыновья Украины отдают жизни за свою страну, которая уже больше года воюет с террористской россией. Недавно стало известно о смерти пасынка телеведущей и актрисы Валентины Хамайко и сына украинского бизнесмена Андрея Онистрата. Остап должен был отпраздновать свой 22-й день рождения через месяц.

Ведущая впервые прокомментировала гибель близкого человека. Известно, что парень был на фронте с начала прошлого лета и воевал вместе со своим отцом.

"Ужасная сжимающая боль и немой крик души… боль потери… Этот год стал для него (Остапа — ред.) годом перевоплощения. Мы видели как он мужествовал и взрослел с каждым приездом, как становился решительным и учился ежедневно ценить жизнь. Андрей с первых дней поддерживал решение сына... а впоследствии и сам ушел... Последние 2 месяца ребята служили вместе. Остап погиб при выполнении боевого задания", — написала Хамайко в Инстаграме.

Ведущая вспоминает, когда последний раз Остап посещал семью: "Все дети собрались вместе в доме бабушки и дедушки. Они напоминали клубок котят… все время о чем-то говорили, расспрашивали Остапа… игрались и обнимались". Также Хамайко опубликовала подборку семейных фото, на котором позирует еще совсем маленький Остап.

Смерть сына стала трагедией для банкира Андрея Онистрата. На своей странице в соцсети мужчина часто выкладывал фотографии с ребенком, просил Бога оберегать их жизнь, которые родные друг другу люди посвятили уничтожению оккупантов, начавшие войну на украинской земле.

андрей онистрат остап онистрат
андрей онистрат остап онистрат
андрей онистрат остап онистрат
андрей онистрат остап онистрат
андрей онистрат остап онистрат

Валентина Хамайко вместе с Андреем Онистратом, также вице-президентом Федерации триатлона Украины, воспитывают четырех детей (Соломию, Михаила, Мирославу и Андрея), которые являются их общими. У бизнесмена еще двое детей от предыдущих браков: в первом появилась дочь Вита, во втором — сын Остап.

Валентина Хамайко и андрей онистрат

Ранее сообщалось, что на Донбассе оккупанты убили воина ВСУ, кандидата в мастера спорта Украины по настольному теннису, члена мужской команды высшей лиги Украины "Патриот" (Николаев) Михаила Опрыска.

Теги:
#Война #ВСУ #Валентина Хамайко