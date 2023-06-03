"Ушел на войну добровольцем": на фронте погиб сын известной украинской теннисистки

Юноша пошел на войну добровольцем

В пятницу, 2 июня, на фронте (Донецкое направление) погиб сын знаменитой украинской теннисистки Анны Запорожановой Остап. Накануне на "Ролан Гаррос" освистали Элину Свитолину, которая не пожала руку представительнице страны-агрессора.

О смерти воина сообщила пресс-служба Федерации тенниса Украины (ФТУ) на своей странице в Facebook. По информации источника, 21-летний Остап больше года защищал родину.

"С жалостью и болью сообщаем, что вчера на фронте на донецком направлении погиб сын выдающейся украинской теннисистки, известного тренера по теннису Анны Запорожановой – Остап. Накануне был ровно год, как парень пошел добровольцем защищать Украину, через месяц ему должно было исполниться 22 года.

Выражаем соболезнования всем родным и близким Героя", — гласит сообщение от ФТУ.

Анна Запорожанова представляла Украину на Олимпийских играх в Сиднее. Кроме того, она участвовала в двух парных финалах на уровне WTA, а также тренировала молодежь.

Напомним, в бою с российскими захватчиками погиб украинский тренер по теннису Кирилл Васильчишин, который в свое время работал с экс-первой ракеткой Украины Александром Долгополовым.

Ранее сообщалось, что на Донбассе оккупанты убили воина ВСУ, кандидата в мастера спорта Украины по настольному теннису, члена мужской команды высшей лиги Украины "Патриот" (Николаев) Михаила Опрыска.