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"Мало виповнитись 22": Валентина Хамайко розповіла про загибель свого пасинка і показала його дитячі фото

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Валентина Хамайко прокоментувала смерть пасинка Остапа Оністрата Новина оновлена 04 червня 2023, 13:22
Валентина Хамайко прокоментувала смерть пасинка Остапа Оністрата. Фото instagram.com/valentinakhamaiko

21-річний Остап воював за Україну разом зі своїм батьком, банкіром Андрієм Оністратом

Сини України віддають життя за свою країну, яка вже понад рік воює з терористкою росією. Недавно стало відомо про смерть пасинка телеведучої й актриси Валентини Хамайко і сина українського бізнесмена Андрія Оністрата. Остап мав відсвяткувати свій 22-й день народження через місяць.

Ведуча вперше прокоментувала загибель близької людини. Відомо, що хлопець був на фронті з початку минулого літа і воював разом зі своїм батьком.

"Жахливий стискаючий біль і німий крик душі… біль втрати… Цей рік став для нього (Остапа — ред.) роком перевтіленням. Ми бачили як він мужнішав і дорослішав з кожним приїздом, як ставав рішучим і вчився щодня цінувати життя. Андрій з перших днів підтримував рішення сина… а згодом і сам пішов… Останні 2 місяці хлопці служили разом. Остап загинув при виконанні бойового завдання", — написала Хамайко в Інстаграмі.

Ведуча згадує, коли останній раз Остап відвідував родину: "Усі діти зібрались разом в будинку бабусі і дідуся. Вони нагадували клубок котенят… весь час про щось говорили, розпитували Остапа… грались і обіймались". Також Хамайко опублікувала добірку сімейних фото, на якому позує ще зовсім малий Остап.

Смерть сина стала трагедією для банкіра Андрія Оністрата. На своїй сторінці в соцмережі чоловік часто викладав світлини з дитиною, просив Бога оберігати їх життя, які рідні один одному люди присвятили знищенню окупантів які розпочали війну на українській землі.

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андрій оністрат остап оністрат
андрій оністрат остап оністрат
андрій оністрат остап оністрат
андрій оністрат остап оністрат

Валентина Хамайко разом з Андрієм Оністратом, також віцепрезидентом Федерації тріатлону України, виховують чотирьох дітей (Соломію, Михайла, Мирославу та Андрія), які є їх спільними. У бізнесмена є ще двоє дітей від попередніх шлюбів: в першому з'явилась донька Віта, у другому — син Остап.

Валентина Хамайко і андрій оністрат

Раніше повідомлялося, що на Донбасі окупанти вбили воїна ЗСУ, кандидата у майстри спорту України з настільного тенісу, члена чоловічої команди вищої ліги України "Патріот" (Миколаїв) Михайла Оприска.

Теги:
#Війна #ЗСУ #Валентина Хамайко