"Пішов на війну добровольцем": на фронті загинув син відомої української тенісистки

Юнак пішов на війну добровольцем

У п’ятницю, 2 червня, на фронті (Донецький напрямок) загинув син знаменитої української тенісистки Ганни Запорожанової Остап. Напередодні на "Ролан Гаррос" освистали Еліну Світоліну, яка не потиснула руку представниці країни-агресора.

Про смерть воїна повідомила пресслужба Федерації тенісу України (ФТУ) на своїй сторінці у Facebook. За інформацією джерела, 21-річний Остап понад рік захищав батьківщину.

"З жалем і болем повідомляємо, що вчора на фронті на донецькому напрямку загинув син видатної української тенісистки, відомого тренера з тенісу Ганни Запорожанової – Остап. Напередодні був рівно рік, як хлопець пішов добровольцем захищати Україну, за місяць йому мало виповнитися 22 роки…

Висловлюємо співчуття всім рідним і близьким Героя", — йдеться у повідомленні ФТУ.

Ганна Запорожанова представляла Україну на Олімпійських іграх у Сіднеї. Крім того, вона брала участь у двох парних фіналах на рівні WTA, а також тренувала молодь.

Нагадаємо, у бою з російськими загарбниками загинув український тренер з тенісу Кирило Васильчишин, який свого часу працював з експершою ракеткою України Олександром Долгополовим.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі окупанти вбили воїна ЗСУ, кандидата у майстри спорту України з настільного тенісу, члена чоловічої команди вищої ліги України "Патріот" (Миколаїв) Михайла Оприска.