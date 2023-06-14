28-летняя жена Тищенко укатила на отдых к морю и щегольнула сумкой по цене авто (фото)

По словам Барановской, ей нужна небольшая "перезагрузка"

Молодая жена нардепа Николая Тищенко, который не прочь возглавить "БНР" (Белгородскую народную республику), Алла Барановская отправилась с сыном за границу на море.

28-летняя девушка делится редкими кадрами с отпуска в сторис Инстаграма, на страничку которой подписано почти полмиллиона человек. Как призналась Барановская, в первые дни она пролежала "как младенец". "Очень нужна небольшая перезагрузка", — написала блогерша.

Тем временем в Телеграм-канале Harley Quinn пишут, что "пейзажи за окном очень напоминают греческий остров Крит, где два года назад Алла отдыхала с мужем и лучшей подругой Алисой".

Также в сети обратили внимание на не бюджетный для простой украинки образ, которым Алла Барановская похвасталась в одном из сторис. Так, сумочка блогерши на фото ниже принадлежит модному люксовому бренду Dior. Ее стоимость составляет около 5 тысяч долларов (приблизительно 185 тысяч грн). За такую сумму можно приобрести недорогую б/у машину, и даже обойдется дешевле.

Напомним, что Николай Тищенко вместе с Аллой Барановской отдыхал на элитном курорте в Греции в 2021 году. Пару тогда заметили на острове Миконос, где проводят свое свободное время такие знаменитости, как Николас Кейдж, Майкл Джордан, Деми Мур.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинскому певцу Виталию Козловскому вручили повестку. Украинцы начали предполагать, действительно ли певец отправится на фронт.