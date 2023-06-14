Укр

28-летняя жена Тищенко укатила на отдых к морю и щегольнула сумкой по цене авто (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1528
Николай Тищенко и Алла Барановская Новость обновлена 14 июня 2023, 13:34
Николай Тищенко и Алла Барановская. Фото instagram.com/allabonya

По словам Барановской, ей нужна небольшая "перезагрузка"

Молодая жена нардепа Николая Тищенко, который не прочь возглавить "БНР" (Белгородскую народную республику), Алла Барановская отправилась с сыном за границу на море.

28-летняя девушка делится редкими кадрами с отпуска в сторис Инстаграма, на страничку которой подписано почти полмиллиона человек. Как призналась Барановская, в первые дни она пролежала "как младенец". "Очень нужна небольшая перезагрузка", — написала блогерша.

Тем временем в Телеграм-канале Harley Quinn пишут, что "пейзажи за окном очень напоминают греческий остров Крит, где два года назад Алла отдыхала с мужем и лучшей подругой Алисой".

алла барановская

Также в сети обратили внимание на не бюджетный для простой украинки образ, которым Алла Барановская похвасталась в одном из сторис. Так, сумочка блогерши на фото ниже принадлежит модному люксовому бренду Dior. Ее стоимость составляет около 5 тысяч долларов (приблизительно 185 тысяч грн). За такую сумму можно приобрести недорогую б/у машину, и даже обойдется дешевле.

алла барановская
шевролет
бмв

Напомним, что Николай Тищенко вместе с Аллой Барановской отдыхал на элитном курорте в Греции в 2021 году. Пару тогда заметили на острове Миконос, где проводят свое свободное время такие знаменитости, как Николас Кейдж, Майкл Джордан, Деми Мур.

Николай Тищенко и Алла Барановская

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинскому певцу Виталию Козловскому вручили повестку. Украинцы начали предполагать, действительно ли певец отправится на фронт.

Теги:
#Море #Николай Тищенко #Алла Барановская