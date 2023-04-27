8 гектарів лісу у Биківні під військове кладовище? Експерт пояснив незаконність дій влади

Ситуація навколо облаштування меморіального комплексу в Києві набуває скандального ореолу.

Інформація про відведення Київрадою земельної ділянки у Биківні під Національне військове меморіальне кладовище може не відповідати дійсності, або ж свідчити про порушення закону під час ухвалення даного рішення.

Таку думку висловив один з мешканців Биківні, ексдепутат Київради та голова постійної комісії з питань містобудування та землекористування (1994-2006 р.), ексрадник Глави Адміністрації Президента з земельних та містобудівних питань Микола Легеза.

За словами фахівця, відповідним рішенням Київради було надано дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" в постійне користування для будівництва та експлуатації цього кладовища на пр. Броварському у Дніпровському районі міста Києва.

"Дане рішення було прийняте з грубим порушенням вимог чинного законодавства, оскільки, будівництво цього кладовища не передбачено Генеральним планом міста. В даній ситуації Київрада повинна була прийняти рішення про відмову в наданні вищевказаного дозволу. І головне: рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не є її відведенням. Незрозуміло, чому чиновники всіх рангів в один голос заявляють, що дана земельна ділянка уже відведена", — каже Микола Легеза в коментарі "Телеграфу".

Експерт наполягає: для проведення усіх необхідних для цього експертиз та отримання висновків відповідних служб, передбачених чинним законодавством, необхідно досить багато часу та зусиль.

Перш за все, для цього необхідно отримати нотаріально засвідчену згоду землекористувача — Дарницького лісопаркового господарства, обґрунтованих висновків органів земельних ресурсів, природоохоронних органів, органів архітектури та містобудування, Держлісагентства і т.д. Обов’язковим кроком є проведення стратегічної екологічної оцінки, на підготовку якої надається термін від 6 місяців. Також повинні бути внесені обґрунтовані зміни до генерального плану міста Києва та детального плану території. На це також піде досить багато часу, пояснює експерт.

Ба більше, згідно із законом, подібні зміни вимагають проведення громадських слухань, які у подібних спірних ситуаціях можуть тривати досить довго, після чого (якщо консенсусу досягти не вдалося) скликається комісія для остаточного розв'язання питання.

Лише коли усі процедури, передбачені чинним законодавством, будуть пройдені, можна говорити про прийняття рішення щодо затвердження проєкту землеустрою та відведення земельної ділянки щодо використання її для розміщення кладовища, пояснює Микола Легеза.

Повну версію статті про те, що відбувається навколо ситуації з облаштуванням військового кладовища у столиці, читайте в нашій статті "Скандал на могилах. Мешканці Биківні не хочуть віддавати землю під цвинтар для загиблих воїнів – чому люди проти".