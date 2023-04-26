У Раду внесли законопроект про Національне військове кладовище: чого хочуть депутати

Під меморіал планують виділити 100 га землі у Києві

У столиці України хочуть звести меморіал полеглим захисникам і для цього вже було підготовлено відповідний законопроект.

Про це повідомила нардеп від "Слуги народу" Ганна Пуртова.

За її словами, 26 квітня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект про Національне військове меморіальне кладовище для наших героїв. У документі зазначається, що під меморіал пропонують виділити 100 га у Биківнянському лісі на Броварському проспекті.

"Вісім гектарів вже відвела Київрада, ще 90 має надати держава. Для цього треба дати законодавчу можливість зміни цільового призначення земельних ділянок та врегулювати інші юридичні моменти. Саме про це наш законопроєкт", — пояснила депутат.

Нагадаємо, що прообразом для меморіального кладовища у Києві стане Арлінгтонський національний цвинтар у США, де зараз налічується близько 300 тисяч могил. Таким чином, в уряді хочуть гідно вшанувати пам’ять захисників, які загинули не лише на полях російсько-української війни, а й в інші періоди історії.

Зазначимо, раніше ми писали, що в Україні було розпочато процедуру створення Національного військового кладовища.

"Раніше ми підтримали пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла", — заявив тоді мер Києва Віталій Кличко.