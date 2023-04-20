Розпочато процедуру створення Національного військового кладовища - Кличко зробив заяву

Київська влада сприятиме облаштуванню пам'ятних місць для полеглих українських героїв

У Биківні створять Національний військовий меморіальний цвинтар із загальною площею у 100 гектарів. Київська рада вже відвела для майбутнього кладовища ділянку землі.

Про це у четвер, 20 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив столичний мер Віталій Кличко, зазначивши, що за створення меморіального цвинтаря для українських героїв відповідатиме держава, тож місце для нього визначав саме уряд.

За його словами, столиця також сприятиме всіма можливими способами.

"Раніше ми підтримали пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла. Тому тепер ідеться про Биківню. 8 гектарів землі в цій місцевості — у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч — близько 90 гектарів — земля державна", — написав він.

Також Кличко додав, що загальна площа меморіального кладовища для військових сягне близько 100 гектарів.

Варто нагадати, що раніше КМДА пропонували звести цвинтар на Лисій горі, проте згодом від цієї відмовилися.

"Телеграф" також повідомляв, як у перші місяці повномасштабного російського вторгнення окупанти понівечили меморіал, встановлений жертвам Голокосту, який розташований під Харковом.