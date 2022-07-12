Чоловік перетворив символ рашизму на назву доблесного підрозділу ЗСУ, але його за це можуть посадити і надовго

Російські окупанти на захопленій українській землі відкривають свої пам’ятники катам та кровопивцям, але без відповіді це свавілля не залишається. Так у місту Кам’янськ-Уральському Свердловської області невідомий перетворив військовий меморіал з рашистським символом Z на монумент оборонцям Маріуполя – полку "Азов".

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вночі чоловік підійшов до встановленої на алеї Слави бронемашини БМП-1, яка є пам’ятником містянам, загиблим в Афганістані та Чечні, і дописав кілька літер. В результаті на меморіалі з’явилось слово Azov. Попри те, що чоловік намагався діяти таємно, він усе ж потрапив у об’єктив однієї з камер спостереження. Іншу камеру, яка дивиться безпосередньо на пам’ятник, вдалось заздалегідь відключити.

Поліція зараз займається пошуком невідомого. За оцінками юристів, чоловіку, який суттєво поліпшив рашистський монумент, може загрожувати тюремне ув’язнення строком до трьох років в якості покарання за паплюження "символів воїнської слави росії". Не виключено, що до нього можуть застосувати також нову каральну норму за "фейки" про російську "армію" або її дискредитацію. Там уже санкція серйозніша – до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, днями у центрі Праги з’явився вражаючий і сповнений символізму пам’ятник українським матерям, які виїхали за кордон, рятуючи своїх дітей, але росіяни знову нічого не зрозуміли.