Муж превратил символ рашизма в название доблестного подразделения ВСУ, но его за это могут посадить и надолго.

Российские оккупанты на захваченной украинской земле открывают свои памятники палачам и кровопийцам, но без ответа этот произвол не остается. Так в городе Каменск-Уральском Свердловской области неизвестный превратил военный мемориал с рашистским символом Z в монумент защитникам Мариуполя – полку "Азов".

Как сообщают местные СМИ, ночью мужчина подошел к установленной на аллее Славы бронемашине БМП-1, которая служит памятником горожанам, погибшим в Афганистане и Чечне, и дописал несколько букв. В результате на мемориале появилось слово Azov. Несмотря на то, что мужчина пытался действовать тайно, он попал в объектив одной из камер наблюдения. Другую камеру, которая смотрит прямо на памятник, удалось заранее отключить.

Полиция сейчас занимается поиском неизвестного. По оценкам юристов, мужчине, существенно улучшившему рашистский монумент, может грозить тюремное заключение сроком до трех лет в качестве наказания за осквернение "символов воинской славы россии". Не исключено, что к нему могут применить также новая карательную норму за "фейки" о российской "армии" или ее дискредитацию. Там уже санкция более серьезная – до 15 лет за решеткой.

Напомним, на днях в центре Праги появился впечатляющий и исполненный символизма памятник украинским матерям, которые выехали за границу, спасая своих детей, но россияне снова ничего не поняли.