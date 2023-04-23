Як у США: в Україні зведуть меморіал полеглим Захисникам за образом Арлінгтонського цвинтаря

Меморіал загиблим захисникам України хочуть збудувати у Києві

У Києві хочуть створити аналог Арлінгтонського національного цвинтаря у США, щоб гідно вшанувати пам’ять захисників, які загинули не лише на полях російсько-української війни, а й у інші періоди історії.

Про це розповіла міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна під час візиту до США, повідомляє CNN.

Видання зазначає, що відвідування Арлінгтонського меморіального цвинтаря стало для Лапутіної "хвилюючою подією".

"Я дійсно ціную це неймовірне увічнення пам’яті та пошану до людей, які захищали вашу країну", — сказала вона.

За її словами, меморіал у Києві буде присвячений не лише загиблим під час боїв проти окупантів з 2014 року, а й усім захисникам країни, які загинули під час боїв за незалежність у різні історичні періоди.

Міністр перебуває у США, щоб обговорити передовий досвід та залучити кошти на діяльність її відомства. З початку повномасштабного вторгнення Вашингтон виділив мільярди доларів на допомогу Україні, але не на її відомство.

Арлінгтонський національний цвинтар — військовий цвинтар в Арлінгтоні, штат Вірджинія, на території якого поховані учасники воєн, президенти, голови Верховного суду та астронавти. Нині цвинтар налічує близько 300 тисяч могил.

Варто зазначити, що Лапутіна теж брала участь у російсько-українській війні у складі підрозділу СБУ та є другою жінкою в історії незалежної України, хто має звання генерал-майора.

Як повідомлялося раніше, глава Міноборони Олексій Резніков раніше заявив, що втрати України у війні проти росії становлять менше ніж кількість жертв недавнього землетрусу в Туреччині. Правда пізніше йому довелося вибачатися за подібне порівняння.