Как в США: в Украине возведут мемориал павшим Защитникам по образу Арлингтонского кладбища

Мемориал погибшим защитникам Украины хотят построить в Киеве

В Киеве хотят создать аналог Арлингтонского национального кладбища в США, чтобы достойно почтить память защитников, погибших не только на полях российско-украинской войны, но и в другие периоды истории.

Об этом рассказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина во время визита в США, передает CNN.

Издание отмечает, что посещение Арлингтонского мемориального кладбища стало для Лапутиной "волнующим событием".

"Я действительно ценю это невероятное увековечение памяти и уважение к людям, которые защищали вашу страну", — сказала она.

По ее словам, мемориал в Киеве будет посвящен не только погибших во время сражений против оккупантов с 2014 года, но и всем защитникам страны, которые погибли во время сражений за независимость в разные исторические периоды.

Министр находится в США, чтобы обсудить передовой опыт и привлечь средства на деятельность ее ведомства. С начала полномасштабного вторжения Вашингтон выделил миллиарды долларов на помощь Украине, но не на ее ведомство.

Арлингтонское национальное кладбище — военное кладбище в Арлингтоне, штат Вирджиния, на территории которого похоронены участники войн, президенты, председатели Верховного суда и астронавты. В настоящее время кладбище насчитывает около 300 тысяч могил.

Стоит отметить, что Лапутина тоже принимала участие в российско-украинской войне в составе подразделения СБУ и является второй женщиной в истории независимой Украины, кто имеет звание генерал-майора.

Как сообщалось ранее, глава Минобороны Алексей Резников ранее заявил, что потери Украины в войне против россии составляют меньше чем количество жертв недавнего землетрясения в Турции. Правда позже ему пришлось извиняться за подобное сравнение.