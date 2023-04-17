Резников извинился за неудачное высказывание насчет потерь ВСУ (обновлено)

Министр обороны Алексей Резников принес извинения за то, что сравнил потери Украины на войне с количеством погибших от землетрясения в Турции.

Как написал министр в Twitter, украинцы сочувствуют турецкому народу, который столкнулся со страшным горем.

По словам Резникова, он искренне извиняется перед всеми, кого обидели его слова.

"Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей – друзей и соседей. Я благодарен нашим турецким друзьям за их неизменную поддержку и твердую позицию в отношении Крыма с начала российского вторжения", — написал он.

Напомним, что в интервью испанскому изданию La Razon министр сказал, что "общее число погибших украинских военных меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции".

По последним данным, в результате страшной трагедии в Турции и Сирии в феврале этого года погибли более 50 тысяч человек.

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