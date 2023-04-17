Рус

Резніков вибачився за невдалий вислів щодо втрат ЗСУ

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1159
Резніков вибачився за свої слова Новина оновлена 17 квітня 2023, 12:04
Резніков вибачився за свої слова. Фото Міноборони України

Резніков заявив, що йому шкода за сказане в інтерв'ю іспанському виданню

Міністр оборони Олексій Резніков вибачився за те, що порівняв втрати України на війні з кількістю загиблих від землетрусу в Туреччині.

Як написав міністр у Twitter, українці співчувають турецькому народу, який зіткнувся зі страшним горем.

За словами Резнікова, він щиро вибачається перед усіма, кого образили його слова.

"Ми розуміємо, що таке ховати тисячі невинних людей – друзів та сусідів. Я вдячний нашим турецьким друзям за їхню незмінну підтримку та тверду позицію щодо Криму з початку російського вторгнення", — написав він.

Нагадаємо, що в інтерв’ю іспанському виданню La Razon міністр сказав, що "загальна кількість загиблих українських військових менша за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині".

За останніми даними, внаслідок страшної трагедії у Туреччині та Сирії у лютому цього року загинули понад 50 тисяч людей.

Вчорашнє порівняння Резнікова не залишилося поза увагою і серед українців. Так, блогер Антон Ходза закликав міністра негайно вибачитись.

"Це дуже недоречне порівняння. Міністр має вибачитися і на майбутнє ретельніше готуватися до інтерв’ю із західними медіа", — написав він.

Раніше "Телеграф" писав, що під час візиту до Бухаресту Резніков назвав п’ять факторів безпеки України.

Теги:
#Україна #Туреччина #Олексій Резніков