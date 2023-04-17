Резніков вибачився за невдалий вислів щодо втрат ЗСУ

Резніков заявив, що йому шкода за сказане в інтерв'ю іспанському виданню

Міністр оборони Олексій Резніков вибачився за те, що порівняв втрати України на війні з кількістю загиблих від землетрусу в Туреччині.

Як написав міністр у Twitter, українці співчувають турецькому народу, який зіткнувся зі страшним горем.

За словами Резнікова, він щиро вибачається перед усіма, кого образили його слова.

"Ми розуміємо, що таке ховати тисячі невинних людей – друзів та сусідів. Я вдячний нашим турецьким друзям за їхню незмінну підтримку та тверду позицію щодо Криму з початку російського вторгнення", — написав він.

Нагадаємо, що в інтерв’ю іспанському виданню La Razon міністр сказав, що "загальна кількість загиблих українських військових менша за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині".

За останніми даними, внаслідок страшної трагедії у Туреччині та Сирії у лютому цього року загинули понад 50 тисяч людей.

Вчорашнє порівняння Резнікова не залишилося поза увагою і серед українців. Так, блогер Антон Ходза закликав міністра негайно вибачитись.

"Це дуже недоречне порівняння. Міністр має вибачитися і на майбутнє ретельніше готуватися до інтерв’ю із західними медіа", — написав він.

Раніше "Телеграф" писав, що під час візиту до Бухаресту Резніков назвав п’ять факторів безпеки України.