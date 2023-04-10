Половина Міноборони могла потрапити в полон: Резніков зробив гучне зізнання

Резніков розповів, як його команду застало вторгнення Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков зізнався, що він та його команда діяли за певним протоколом безпеки у перший день повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, якби він не дотримувався плану, то ймовірно потрапив би в полон не тільки він, а й половина його команди.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

За словами Резнікова, захищений командний пункт Міністерства оборони був розташований у Гостомелі і саме туди мав їхати він та його команда.

Міністр звернув увагу на те, що саме Гостомелю ворог завдав одного з наймасовіших ударів, а також там було здійснено висадку десанту.

"ЗКП, який був закріплений за моїм персоналом, знаходився, сміятиметеся, у Гостомелі, у захищеному місці, яке першим же потрапило в засідку. Теоретично, якби ми туди перемістилися хоча б за день-два, то в мене половина міністерства була б там, майже в полоні.

За словами Резнікова, його команда довелося "розпорошитися" по різних будівлях, які належать Міністерству оборони.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що глава Міноборони Олексій Рєзніков озвучив терміни та завдання настання ЗСУ. Він висловив упевненість, що цей рік може стати переможним для України та програшним для Росії.