Половина Минобороны могла попасть в плен: Резников сделал громкое признание

Резников рассказал, как его команду застало вторжение России

Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что он и его команда действовали по определенному протоколу безопасности в первый день полномасштабного вторжения России. По его словам, если бы он не соблюдал план, то вероятно попал бы в плен не только он, но и половина его команды.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

По словам Резникова, защищенный командный пункт Министерства обороны был расположен в Гостомеле и именно туда должен был ехать он и его команда.

Министр обратил внимание на то, что именно Гостомелю враг нанес один из самых массированных ударов, а также там была произведена высадка десанта.

"ЗКП, который был закреплен за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену.

По словам Резникова, его команда пришлось "распылиться" по разным зданиям, которые принадлежат Министерству обороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Минобороны Алексей Резников озвучил сроки и задачи наступления ВСУ. Он выразил уверенность, что этот год может стать победным для Украины и проигрышным для россии.